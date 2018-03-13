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Новости Нижнего Тагила

130 млн. рублей потрачено на капремонты тагильских медучреждений

13 марта 2018, 12:10Добавить новость
Нижний Тагил,медицина,Сергей Овсянников,форум медработников,бюджет,капремонт
На капремонты тагильских больниц за 2017 год потрачено 130 млн. рублей. На форуме медработников главврач Демидовской больницы Сергей Овсянников рассказал, что за три года освоено более 13 млн рублей из федерального бюджета по программе «Доступная среда».

Осуществлены капитальные ремонты в медучреждениях Нижнего Тагила благодаря субсидиям областного правительства на сумму более 130 млн рублей. 

Общая сумма приобретенного за 2017 год медицинского оборудования составила более 11 млн рублей.

 Рост качества медицинских услуг невозможен без улучшения их предоставления, -- подчеркнул Сергей Овсянников.

Напомним, что медизделий на 7 млрд рублей произведено в Свердловской области за 2017 год, а открывшийся в Нижнем Тагиле новый медцентр «УВЗ» оснащен 150 единицами современного оборудования.
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