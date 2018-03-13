-7
Свердловская область
Нижний Тагил
-7
ночь: -13
утро: -15
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

Акция «Спаси жизнь – стань донором костного мозга» проходит в Нижнем Тагиле

13 марта 2018, 18:45Добавить новость
медицина,Нижний Тагил,донор,акция,донор костного мозга,рак,онкология,кровь,трансплантация
С 12 по 19 марта 2018 года в Нижнем Тагиле проходит акция «Спаси жизнь – стань донором костного мозга».

Каждые 20 минут 1 человек в России узнает, что у него рак крови. Таким больным может помочь выздороветь трансплантация костного мозга от другого человека. Донором может стать не только родственник болеющего раком, но неродственный больному человек.

Так, акцию в Нижнем Тагиле также организуют друзья и родственники Алексея Усанова, который проходит лечение в Оренбургской области. Ему необходима трансплантация костного мозга. Родственники надеются, что среди земляков найдутся те, кто сможет спасти не только жизнь Алексея, но и жизни больных раком детей или взрослых.

В этом году акции по привлечению доноров пройдут в 20 регионах России.

Сдать кровь на типирование можно в лабораториях по адресам ул. Вагоностроителей, 15, тел. 8 (343) 287-87-77 (пн-пт 7:30–15:00, сб 8:00–13:00), ул. Циолковского, 39, тел.8 (343) 287-87-77 (пн-пт 7:30–15:00, сб 8:00–13:00).

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Необходимость предъявлять СНИЛС не помешала заготовке донорской крови в Нижнем Тагиле
11 января, 13:40
2 1
Директор нижнетагильской школы № 7 скончался после продолжительной болезни
21 февраля, 10:30
0 10
Система контроля раковых больных начнет действовать на Урале
4 февраля, 12:10
2 2

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 175
Подписаться на новости