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Акция «Спаси жизнь – стань донором костного мозга» проходит в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Акция «Спаси жизнь – стань донором костного мозга» проходит в Нижнем Тагиле

13 марта, 18:45Здоровье и экология
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