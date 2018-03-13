Акция «Спаси жизнь – стань донором костного мозга» проходит в Нижнем Тагиле

Каждые 20 минут 1 человек в России узнает, что у него рак крови. Таким больным может помочь выздороветь трансплантация костного мозга от другого человека. Донором может стать не только родственник болеющего раком, но неродственный больному человек.

Так, акцию в Нижнем Тагиле также организуют друзья и родственники Алексея Усанова, который проходит лечение в Оренбургской области. Ему необходима трансплантация костного мозга. Родственники надеются, что среди земляков найдутся те, кто сможет спасти не только жизнь Алексея, но и жизни больных раком детей или взрослых.

В этом году акции по привлечению доноров пройдут в 20 регионах России.

Сдать кровь на типирование можно в лабораториях по адресам ул. Вагоностроителей, 15, тел. 8 (343) 287-87-77 (пн-пт 7:30–15:00, сб 8:00–13:00), ул. Циолковского, 39, тел.8 (343) 287-87-77 (пн-пт 7:30–15:00, сб 8:00–13:00).