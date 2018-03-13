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Новости Нижнего Тагила

Форум медицинских работников проходит в Нижнем Тагиле (ФОТО)

13 марта 2018, 11:05Добавить новость
Нижний Тагил,медицина,Андрей Цветков,форум,медицинский форум
Сегодня, 13 марта, в Нижнем Тагиле проходит форум медицинских работников. На форум приехал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Игоревич Цветков.

На форуме планируется обсудить вопросы о состоянии и развитии здравоохранения в Свердловской области, организации обратной связи пациентов с медиками, обеспечении поддержки инициатив медицинских работников органами власти.
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Нижний Тагил,медицина,Андрей Цветков,форум,медицинский форум

В обращении к федеральному собранию Владимир Путин подчеркнул, что общие расходы на медицину должны увеличиться вдвое.
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