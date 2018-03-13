Форум медицинских работников проходит в Нижнем Тагиле (ФОТО)
13 марта, 11:05Здоровье и экология
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Сегодня, 13 марта, в Нижнем Тагиле проходит форум медицинских работников.
Сюжеты: Нижний Тагил
На форум приехал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Игоревич Цветков.
На форуме планируется обсудить вопросы о состоянии и развитии здравоохранения в Свердловской области, организации обратной связи пациентов с медиками, обеспечении поддержки инициатив медицинских работников органами власти.
В обращении к федеральному собранию Владимир Путин подчеркнул, что общие расходы на медицину должны увеличиться вдвое.
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