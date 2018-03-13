Качество оказываемой медпомощи в Нижнем Тагиле вырастет в ближайшие годы (ФОТО)
13 марта, 11:10Здоровье и экология
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На начавшемся 13 марта областном форуме медицинских работников министр здравоохранения Андрей Цветков прокомментировал наиболее часто встречающиеся вопросы по здравоохранению.
Сейчас в Нижнем Тагиле ведется целевой набор медицинских сотрудников, каждый год более 100 человек обучается за счет бюджета области. Министр заявил, что в течение двух-трех лет основная проблема с кадрами в медучреждениях будет решена.
В Нижнем Тагиле система здравоохранения сейчас находится на высоком уровне. Это достигается за счет внедрения высоких технологий и привлечения максимального количества кадров, на что направлены все меры отметил Андрей Цветков.
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