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Новости Нижнего Тагила

Качество оказываемой медпомощи в Нижнем Тагиле вырастет в ближайшие годы (ФОТО)

13 марта 2018, 11:10Добавить новость

На начавшемся 13 марта областном форуме медицинских работников министр здравоохранения Андрей Цветков прокомментировал наиболее часто встречающиеся вопросы по здравоохранению.

Сейчас в Нижнем Тагиле ведется целевой набор медицинских сотрудников, каждый год более 100 человек обучается за счет бюджета области. Министр заявил, что в течение двух-трех лет основная проблема с кадрами в медучреждениях будет решена.

В Нижнем Тагиле система здравоохранения сейчас находится на высоком уровне. Это достигается за счет внедрения высоких технологий и привлечения максимального количества кадров, на что направлены все меры, -- отметил Андрей Цветков.

 

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