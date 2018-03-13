Качество оказываемой медпомощи в Нижнем Тагиле вырастет в ближайшие годы (ФОТО)

На начавшемся 13 марта областном форуме медицинских работников министр здравоохранения Андрей Цветков прокомментировал наиболее часто встречающиеся вопросы по здравоохранению.

Сейчас в Нижнем Тагиле ведется целевой набор медицинских сотрудников, каждый год более 100 человек обучается за счет бюджета области. Министр заявил, что в течение двух-трех лет основная проблема с кадрами в медучреждениях будет решена.



