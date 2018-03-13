Лучших медиков наградили на форуме медработников в Нижнем Тагиле

На областном форуме медработников Андрей Цветков и Валерий Суров провели награждение лучших медицинских работников Нижнего Тагила.
Андрей Цветков вручил грамоты губернатора и Министерства здравоохранения Свердловской области.
Почетной грамотой губернатора Свердловской области награжден Карасев Вадим Викторович, заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Городской больницы №4 города Нижний Тагил.
Почетной грамотой Министерства здравоохранения награждена Варнина Елена Викторовна, фельдшер Городской Станции скорой медицинской помощи Нижнего Тагила.
Благодарственным письмом Министерства здравоохранения Свердловской области награждена Казанцева Ольга Геннадьевна, заведующая педиатрическим отделением «Детской городской больницы Нижнего Тагила».
Валерий Суров, начиная награждение медработников, произнес небольшую речь.
Если человек уходит из медицинского учреждения с хорошим настроением, это уже немаловажно, это многое значит. Это то, чего нам сейчас не хватает, именно человеческого отношения, -- отметил он.
Почетной грамотой Нижнетагильской городской Думы были награждены Рыбина Светлана Павловна, заместитель заведующего подстанцией скорой медицинской помощи, Бохонова Людмила Александровна, медсестра физиотерапии санатория «Руш», Пелевина Наталья Павловна, врач функциональной диагностики ЦГБ №4, Шик Лариса Анатольевна, медсестра травмотологии ЦГБ №4, Набока Виктория Евгеньевна, заместитель главврача Демидовской городской больницы, Лузгина Елена Анатольевна, заведующая отделением акушерской патологии Демидовской городской больницы, Наумова Светлана Владимировна, заведующая консультативно-диагностическим отделением «Демидовской городской больницы» и Давиденко Марина Борисовна, медсестра «Стоматологической поликлиники №1».