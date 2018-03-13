Операция «Семья без наркотиков» стартует на Среднем Урале (ФОТО)

На Среднем Урале 14 марта начнется проведение операции «Семья без наркотиков». Будут выявляться неблагополучные семьи, употребляющие наркотики и алкоголь и привлекающие к этому несовершеннолетних.

Будут проводиться разъяснительные беседы, круглые столы, просмотры видеофильмов, театрализованные представления, выставки рисунков и другие мероприятия, объединенные темой вреда от употребления наркотиков.





Первый этап акции продлится с 14 по 17 марта, второй этап начнется в октябре, с 17 по 20 число. Во время этого будут проверяться лица, состоящие на учете в ПДН.





В ходе встреч будут проведены разъяснительные беседы об ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков, о необходимости пройти обследование и лечение от алкоголизма и наркомании, социально-медицинскую реабилитацию, -- отметил полковник Горелых.

Также будут выявляться факты рекламы наркотиков, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.





Фото В.Н.Горелых