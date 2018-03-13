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Новости Нижнего Тагила

Пациенты больницы Екатеринбурга пожаловались на пустой суп и кашу на воде

13 марта 2018, 21:35Добавить новость
больница,город,Екатеринбург,здоровье,медицина,нарушение,Роспотребнадзор,Свердловская область,жалоба,питание,еда
В Екатеринбурге пациенты 6-ой Центральной городской клинической больницы пожаловались на плохое питание в медучреждении. Жалоба поступила к городским депутатам.

Больные сетовали на некачественное питание: утром - каша на воде, на обед - пустой суп, на второе - непонятная масса, а на ужин опять каша на воде. В то же время хлеба было неограниченное количество.

Народные избранники перенаправили обращение в Роспотребнадзор, который впоследствии организовал проверку в медучреждении.

По итогам визита специалисты Роспотребнадзора выявили некоторые несоответствия. Руководство медучреждения было привлечено по факту нарушения санитарно-эпидемиологических требований, а также за нарушение технических регламентов.

В пресс-службе горздрава пояснили, что в круглосуточных стационарах пациентов кормят в соответствии с приказом о нормах лечебного питания. Меню для каждой группы пациентов варьируется в зависимости от тяжести заболевания: гастрит, сахарный диабет или иные хронические заболевания, требующие диеты. Так, привычное питание может не нравиться пациентам, поскольку оно отличается от их вкусовых привычек. Что касается замечаний о нарушении санитарных требований, то они были устранены, передает «Znak.com».

 
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