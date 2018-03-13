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Новости Нижнего Тагила

Падение рождаемости зафиксировано в Свердловской области

13 марта 2018, 09:30Добавить новость
дети,Свердловская область,смерть,рождаемость
В Свердловской области фиксируется падение рождаемости. В январе снижение показателя составило более 7 процентов в сравнении с прошлым годом.

За этот месяц в Свердловской области появились 4 234 новорождённых. Интересно, что тенденция к снижению рождаемости отмечалось и в прошлом году. Так, подсчеты показали, что на Среднем Урале родились 53 583 младенца. Это на 10,5 процентов меньше в сравнении с показателями 2016 года.

Что касается позитивных явлений, то, согласно информации Свердловскстата, в регионе снижается уровень смертности. За январь 2018 года умерло 5 369 человек, а это на 10,8 процента меньше, чем в январе прошлого года.

Тем не менее количество умерших в Свердловской области выше количества родившихся, поэтому естественная убыль населения в регионе составляет 1 135 человек, передаёт издание «Znak.com».

 
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