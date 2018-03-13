Предупреждение о НМУ будет действовать в Нижнем Тагиле до 15 марта
13 марта, 08:30Здоровье и экология
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Администрация Нижнего Тагила сообщает о том, что с 12 марта в городе начало действие экстренное предупреждение об НМУ.
Сюжеты: Нижний Тагил
В очередной раз речь идет о неблагоприятных метеорологических условиях, способствующих рассеиванию вредных примесей над городом. Это предупреждение 1 степени опасности.
Отмена предупреждения запланирована на 8:00 вечера 15 марта.
Что касается погоды, то, по прогнозам синоптиков, ожидается потепление – в дневное время до -4 градусов. Ночью температура будет опускаться до -17 градусов Цельсия.
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