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Новости Нижнего Тагила

Предупреждение о НМУ будет действовать в Нижнем Тагиле до 15 марта

13 марта 2018, 08:30Добавить новость
администрация,город,Нижний Тагил,погода,Свердловская область,НМУ,предупреждение
Администрация Нижнего Тагила сообщает о том, что с 12 марта в городе начало действие экстренное предупреждение об НМУ.

В очередной раз речь идет о неблагоприятных метеорологических условиях, способствующих рассеиванию вредных примесей над городом. Это предупреждение 1 степени опасности.

Отмена предупреждения запланирована на 8:00 вечера 15 марта.

Что касается погоды, то, по прогнозам синоптиков, ожидается потепление – в дневное время до -4 градусов. Ночью температура будет опускаться до -17 градусов Цельсия.

 
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Погода в Нижнем Тагиле
-16
Свердловская область
Нижний Тагил
-16
день: -10
вечер: -5
Погода в Нижнем Тагиле на неделю

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