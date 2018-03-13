Современный полигон ТБО появится в Нижнем Тагиле

Проектная мощность Кушвинского полигона ТБО составляет 1 722 тыс. тонн. Каждый год туда свозят 109 тыс. тонн мусора. Объём полигона в Дзержинском районе Нижнего Тагила составляет 1 220 тыс. тонн. В 2019 и 2022 годах сроки эксплуатации этих полигонов закончатся.



Руководство Нижнего Тагила поставило перед городскими службами задачу строительства современного полигона ТБО. Предполагается, ради экономии проекта и с точки зрения логистики, разместить новый полигон рядом с Кушвинским. На данный момент проводится детальная проработка земельного участка под строительство и начаты морфологические исследования твёрдых бытовых отходов города.



23 марта 2018 года пройдёт совещание, посвящённое рассмотрению финансовой модели и основных параметров проекта.