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Новости Нижнего Тагила

Современный полигон ТБО появится в Нижнем Тагиле

13 марта 2018, 23:35Добавить новость
город,здоровье,Нижний Тагил,Свердловская область,строительство,экология,мусор,вывоз мусора,ТБО,полигон тбо,Дзержинский район
В 2019 и 2022 году заканчиваются сроки эксплуатации Кушвинского полигона ТБО и полигона, находящегося в Дзержинском районе Нижнего Тагила. В связи с этим администрация города рассматривает варианты строительства современного полигона для хранения твёрдых бытовых отходов.

Проектная мощность Кушвинского полигона ТБО составляет 1 722 тыс. тонн. Каждый год туда свозят 109 тыс. тонн мусора. Объём полигона в Дзержинском районе Нижнего Тагила составляет 1 220 тыс. тонн. В 2019 и 2022 годах сроки эксплуатации этих полигонов закончатся.

Руководство Нижнего Тагила поставило перед городскими службами задачу строительства современного полигона ТБО. Предполагается, ради экономии проекта и с точки зрения логистики, разместить новый полигон рядом с Кушвинским. На данный момент проводится детальная проработка земельного участка под строительство и начаты морфологические исследования твёрдых бытовых отходов города.

23 марта 2018 года пройдёт совещание, посвящённое рассмотрению финансовой модели и основных параметров проекта.

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