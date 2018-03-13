Студенты на медфоруме в Нижнем Тагиле представили проект госпиталя ВОВ (ФОТО)

На форуме медработников, который проходит 13 марта в Нижнем Тагиле, представлен проект, по которому студенты рассказывают о работе госпиталей во время ВОВ и вкладе медиков в победу во время войны. Марина Юрьевна Казанцева, заместитель директора по социально-педагогической работе Нижнетагильского филиала Свердловского областного медицинского колледжа, рассказала о работе студентов на форуме медицинских работников.
На форуме работает волонтерский центр студентов колледжа, а также представлен проект коллежда,в рамках которого студенты рассказывают о работе госпиталей во время ВОВ и вкладе медиков в победу.
На форуме будет проведено награждение, чествование медицинских работников, внесших вклад в развитие здравоохранения Нижнего Тагила, -- сообщила Марина Юрьевна.
Напомним, что 26 февраля была торжественно открыта в Нижнем Тагиле новая поликлиника УВЗ.