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Новости Нижнего Тагила

Студенты на медфоруме в Нижнем Тагиле представили проект госпиталя ВОВ (ФОТО)

13 марта 2018, 11:25Добавить новость
здоровье,Нижний Тагил,медицина,форум медработников,медколледж,проект,госпиталь ВОВ
На форуме медработников, который проходит 13 марта в Нижнем Тагиле, представлен проект, по которому студенты рассказывают о работе госпиталей во время ВОВ и вкладе медиков в победу во время войны.  Марина Юрьевна Казанцева, заместитель директора по социально-педагогической работе Нижнетагильского филиала Свердловского областного медицинского колледжа, рассказала о работе студентов на форуме медицинских работников.

На форуме работает волонтерский центр студентов колледжа, а также представлен проект коллежда,в рамках которого студенты рассказывают о работе госпиталей во время ВОВ и вкладе медиков в победу. 

На форуме будет проведено награждение, чествование медицинских работников, внесших вклад в развитие здравоохранения Нижнего Тагила, -- сообщила Марина Юрьевна.

Напомним, что 26 февраля была торжественно открыта в Нижнем Тагиле новая поликлиника УВЗ
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