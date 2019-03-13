Росприроднадзор возьмет под контроль ситуацию с загрязнением воздуха в Нижнем Тагиле

Министр экологии и транспорта России Сергей Иванов сообщил, что Нижний Тагил продолжает оставаться в лидерах экологического антирейтинга. Вместе с Нижнем Тагилом в список вошли: Асбест, Омск, Норильск, Красноярск, Оренбург, Братск, Магнитогорск, Череповец и Челябинск, пишет RNS.