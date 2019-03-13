Росприроднадзор возьмет под контроль ситуацию с загрязнением воздуха в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:55Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Росприроднадзор будет контролировать ситуацию с загрязнением воздуха в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Министр экологии и транспорта России Сергей Иванов сообщил, что Нижний Тагил продолжает оставаться в лидерах экологического антирейтинга. Вместе с Нижнем Тагилом в список вошли: Асбест, Омск, Норильск, Красноярск, Оренбург, Братск, Магнитогорск, Череповец и Челябинск, пишет RNS.
Иванов отметил, что в перечисленных городах Росприроднадзор будет вести регулярный мониторинг воздуха.
Ранее министр экологии Свердловской области отметил, что проблемы Нижнего Тагила вошли в топ экологических проблем Свердловской области.
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