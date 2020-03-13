Куйвашев: выбросы в Свердловской области сократились на 16% за пять лет

Темой совещания полпреда УрФО Николая Цуканова стали вопросы реализации нацпроекта «Экология» в уральских регионах. Свердловский губернатор подчеркнул, что решение экологических проблем в области остается приоритетной задачей.

В 2019 году на реализацию нацпроекта из федерального и регионального бюджетов были выделены 370 миллионов рублей. В результате Свердловская область на 20% перевыполнила намеченный план по восстановлению лесов. Кроме того, в прошлом году было расчищено русло реки Бобровка и модернизирована система водоснабжения города Кировграда. Всего в регионе качественную воду стали получать 80% населения.

В рамках проекта «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле проходят мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В работу включены крупнейшие предприятия города — ЕВРАЗ НТМК, ВГОК, «Уралвагонзавод». В декабре текущего года в городе установят автоматическую станцию контроля за загрязнением атмосферного воздуха.