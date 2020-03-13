Министерство иностранных дел КНР допускает версию появления коронавируса из США
Сегодня, 10:47Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Военные США могли занести коронавирус в китайский город Ухань, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителя дипломатического ведомства страны Чжао Лицзяня.
Работник дипведомства в своем посте в Twitter попросил США быть откровенными и объясниться перед китайскими властями. Таким образом он прокомментировал заявление главы американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда, который сообщил, что в Соединенных Штатах были зафиксированы случаи смерти пациентов от гриппа, но уже после смерти у них была обнаружена пневмония нового типа.
Напомним, в конце минувшего года власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного типа. Ученые пришли к выводу, что возбудителем болезни является новый коронавирус. ВОЗ уже объявила о пандемии, поскольку, по их данным, общее число зараженных в мире на данный момент превышает 120 тысяч человек, более четырех тысяч из которых скончались.
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