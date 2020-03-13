Министерство иностранных дел КНР допускает версию появления коронавируса из США

Работник дипведомства в своем посте в Twitter попросил США быть откровенными и объясниться перед китайскими властями. Таким образом он прокомментировал заявление главы американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда, который сообщил, что в Соединенных Штатах были зафиксированы случаи смерти пациентов от гриппа, но уже после смерти у них была обнаружена пневмония нового типа.