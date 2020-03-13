Свердловчан предупредили об усилении ветра

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14 марта в Свердловской области ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, сообщает ГУ МЧС по региону.
Свердловчан призывают соблюдать меры безопасности, не разводить открытый огонь, не парковать автомобили близ деревьев и рекламных щитов.
Напомним, в эти выходные синоптики обещают похолодание. В воскресенье ожидается снег.
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