В Нижнем Тагиле усилят меры по борьбе с распространением коронавируса
Сегодня, 17:18Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле будут введены дополнительные меры для того, чтобы исключить распространение коронавируса COVID-19 на территории города. Об этом на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии рассказал заместитель главы города по соцполитике Валерий Суров, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
По его словам, для профилактики инфекции нужно своевременно обеспечивать лабораторное обследование тагильчан, у которых проявляются симптомы вируса. Также в общественных местах необходимо более чаще делать санитарную обработку.
На сегодняшний день на территории Нижнего Тагила нет ни одного зарегистрированного случая заражения. Однако, по мнению санврачей, нельзя полностью исключить вероятность появления коронавируса в городе.
Как рассказала заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора Ольга Котова, за неделю в Нижнем Тагиле ОРВИ заболели 2 590 тагильчан. Это на 34% меньше, чем за прошлый отчетный период. Также зарегистрированы 90 случаев пневмонии. Все заболевшие прошли обследование на коронавирус.
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