В Нижнем Тагиле усилят меры по борьбе с распространением коронавируса

По его словам, для профилактики инфекции нужно своевременно обеспечивать лабораторное обследование тагильчан, у которых проявляются симптомы вируса. Также в общественных местах необходимо более чаще делать санитарную обработку.

На сегодняшний день на территории Нижнего Тагила нет ни одного зарегистрированного случая заражения. Однако, по мнению санврачей, нельзя полностью исключить вероятность появления коронавируса в городе.