В России коронавирусом заболели еще 11 человек

Пятеро заболевших — москвичи, трое находятся в Санкт-Петербурге, по одному — в Ленинградской и Московской областях и Пермском крае. Все заболевшие посещали страны, где зарегистрировано большое число инфицированных.

В общей сложности, в России зарегистрировано 45 случаев заболевания коронавирусом. Из них два — у китайцев, один — у итальянца, 42 — у россиян.