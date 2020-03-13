В России коронавирусом заболели еще 11 человек
Сегодня, 21:16Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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За последние сутки в России выявили коронавирус еще у 11 человек, сообщает РИА «Новости».
Пятеро заболевших — москвичи, трое находятся в Санкт-Петербурге, по одному — в Ленинградской и Московской областях и Пермском крае. Все заболевшие посещали страны, где зарегистрировано большое число инфицированных.
В общей сложности, в России зарегистрировано 45 случаев заболевания коронавирусом. Из них два — у китайцев, один — у итальянца, 42 — у россиян.
11 марта ВОЗ признала вспышку заболевания пандемией, в мире насчитывается более 128 тысяч зараженных.
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