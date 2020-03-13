В выходные синоптики обещают тагильчанам снег и похолодание
Сегодня, 09:49Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле, согласно данным Гисметео, в предстоящие выходные ожидается небольшое похолодание.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сегодня, 13 марта, днем столбик термометра поднимется до +5 градусов, возможен дождь. Ветер — до 12 метров в секунду.
14 марта, в субботу, синоптики обещают тагильчанам днем до +3 градусов, ночью — 0 градусов. Переменная облачность, небольшой дождь, ветер — до 21 метра в секунду.
В воскресенье в дневные часы ожидается +1 градус, ночью похолодает до -4 градусов. Пасмурно, сильный снег, ветер — до 12 метров в секунду.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей