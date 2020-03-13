«Является только носителем»: в России впервые обнаружили коронавирус у ребенка

11 марта стало известно о восьми новых случаях заражения в России. Шестеро человек были выявлены в Москве и еще двое — в Подмосковье. Один из пациентов — ребенок.

У одного из пациентов, ребенка, полностью отсутствуют симптомы заболевания, он является только носителем, говорится в сообщении.

Он был госпитализирован в детскую больницу им. З. А. Башляевой в Москве.

По данным ведомства, все заболевшие прибыли самолетами из Вероны.

Кроме того, в России за сутки выявили еще 11 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших увеличилось до 45. Пять случаев были зарегистрированы в Москве, три — в Санкт-Петербурге. Еще по одному — в Ленинградской области, Московской области и Пермском крае.

За последние две недели зараженные были в Италии, Франции и Австрии.