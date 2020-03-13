Жители Нижнего Тагила смогут пройти бесплатную диагностику в Нефрологическом центре

Обследование состоит из двух этапов. Сначала пациентам нужно будет сдать анализ крови и мочи. Затем, в случае обнаружения каких-либо отклонений, тагильчан пригласят к специалисту.

На втором этапе пациентов осмотрит нефролог, также они смогут пройти УЗИ почек и мочевого пузыря. На обследование приглашаются совершеннолетние пациенты. При себе нужно иметь страховой полис, паспорт и медкарту.