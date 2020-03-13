Жители Нижнего Тагила смогут пройти бесплатную диагностику в Нефрологическом центре
Сегодня, 09:30Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Тагильчан приглашают на бесплатное обследование почек в Нефрологический центр, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Обследование состоит из двух этапов. Сначала пациентам нужно будет сдать анализ крови и мочи. Затем, в случае обнаружения каких-либо отклонений, тагильчан пригласят к специалисту.
На втором этапе пациентов осмотрит нефролог, также они смогут пройти УЗИ почек и мочевого пузыря. На обследование приглашаются совершеннолетние пациенты. При себе нужно иметь страховой полис, паспорт и медкарту.
Прием пациентов пройдет 14 марта с 8 до 11 часов по адресу улица Фрунзе, 27а.
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