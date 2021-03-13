Девять случаев коронавируса выявлено в Нижнем Тагиле за сутки

Девять случаев коронавируса выявлено в Нижнем Тагиле за сутки

Сегодня, 16:51Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Ещё девять новых случаев COVID-19 зафиксировано в Нижнем Тагиле за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб.

За все время пандемии инфекция диагностирована у 4882 тагильчан.

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 160 случаев инфицирования, таким образом всего выявлено 79 818 заболевших человек. Отмечается, что 291 госпитализированный находится в тяжелом состоянии, из них 102 — на аппаратах ИВЛ. Общее количество выздоровевших с начала пандемии составило 72 941 свердловчан, из них 170 выписано из больниц за сутки. С 12 по13 марта от COVID-19 умерло 12 жителей региона, всего выявлено 2 522 летальных случая.

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