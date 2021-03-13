Почти 73 тысячи свердловчан выздоровели от COVID-19 с начала пандемии

Больше всего случаев за сутки диагностировано в Екатеринбурге, там зафиксировано 60 новых инфицированных. Также коронавирус зарегистрирован у жителей Алапаевска, Артемовского, Артинского, Асбестовского городских округов, Байкаловского района, Берёзовского, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Верхотурья, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Пелыма, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысерти, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.
С начала пандемии на Среднем Урале зафиксировано 79 818 заболевших свердловчан. 291 человек находится в больницах в тяжелом состоянии, в отделениях реанимации лежат 156 из них, 102 подключены к аппаратам ИВЛ.
В России с 12 по 13 марта выявлено 9 908 случаев коронавируса в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 1 600, Санкт-Петербурге — 943, а также Московской области — 609. За все время зарегистрировано 4 380 525 инфицированных россиян.
За сутки в регионе из больниц выписано 170 пациентов, общее количество выздоровевших — 72 941.
По стране за последние 24 часа выздоровело 12 868 россиян, больше всего выписано пациентов в Санкт-Петербурге — 2 326, Москве — 1 469 и Московской области — 429. За все время пандемии от COVID-19 вылечилось 3 985 897 человек.
Таким образом, общее количество умерших составило 2 522 человек.
В России за сутки зафиксировано 475 случаев смерти, больше жителей скончалось в Москве — 52, Санкт-Петербурге — 46 и Московской области — 30. За все время пандемии от инфекции умерло 91 695 человек.