Почти 73 тысячи свердловчан выздоровели от COVID-19 с начала пандемии

В России с 12 по 13 марта выявлено 9 908 случаев коронавируса в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 1 600, Санкт-Петербурге — 943, а также Московской области — 609. За все время зарегистрировано 4 380 525 инфицированных россиян.