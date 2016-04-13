Городская больница №1 Нижнего Тагила укомплектована врачами на 51% и ждёт пополнение

Главный врач отметил, что кадровые проблемы в государственных медицинских учреждениях имеют системный характер. 100% укомплектованности старшим медицинским персоналом нет нигде в России.

Но в прошлом году появились поводы для осторожного оптимизма.

В прошлом году к нам пришло сразу восемь молодых специалистов, окончивших медицинский университет и интернатуру. Раньше за год приходило по три-четыре отметил главный врач ГБ №1 Олег Николаев.

Благодаря этому больница перешагнула психологически важную отметку в 50% укомплектованности врачами. Если в прошлые годы она составляла 46-48%, то сейчас 51%.

Нашему учреждению не хватает терапевтов для работы в поликлинике. Часто терапевтов замещают фельдшеры. Ощущается нехватка узких специалистов. У нас нет ревматолога, онколога, профпатолога посетовал главный врач.

Нехватка терапевтов – одна из причин длинных очередей в поликлиниках, а также негатива со стороны врачей, связанного с загруженностью работой.

Значительно лучше обстоит ситуация с укомплектованностью средним и младшим медицинским персоналом. По словам главного врача, она находится на уровне 70-76%. И, вероятно, улучшится в дальнейшем. На прошедшей недавно ярмарке вакансий, несколько будущих выпускников Медицинского колледжа Нижнего Тагила уже изъявили желание влиться в коллектив ГБ №1, рассказал журналистам TagilCity.ru главный врач больницы.

Но главным поводом для гордости Олега Николаева является то, что сейчас воспитывается достойная смена, которая придёт на работу в больницу после окончания целевого обучения в медицинских ВУЗах страны.

В прошлом году на целевое обучение от ГБ №1 поступили 6 студентов. В этом году на данный момент подали заявления 17. Понятно, что не все они пройдут испытания, но всё же. Сейчас в медицинских ВУЗах обучается 10 студентов-целевиков, которые после получения ими высшего медицинского образования придут работать к нам рассказал журналистам TagilCity.ru главврач ГБ №1 Олег Николаев.

Руководитель больницы отметил, что это очень хорошая тенденция, что работа в сфере здравоохранения снова становится интересна молодёжи. О том, какими специалистами станут те, кто сейчас овладевает врачебным ремеслом, читайте в будущем на страницах портала TagilCity.ru. А о новом кардиологическом отделении ГБ №1 за 7 млн рублей, мы подробно расскажем уже в этом году.