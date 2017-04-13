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Экстренное предупреждение: сильный ветер ожидается ночью с 13 на 14 апреля в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
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Экстренное предупреждение: сильный ветер ожидается ночью с 13 на 14 апреля в Нижнем Тагиле

13 апреля 2017, 18:55Здоровье и экология
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