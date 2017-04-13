Экстренное предупреждение: сильный ветер ожидается ночью с 13 на 14 апреля в Нижнем Тагиле
13 апреля 2017, 18:55Здоровье и экология
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Ночью с 13 на 14 апреля в Нижнем Тагиле ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/с, информирует Уральский Гидрометцентр.
Сюжеты: Нижний Тагил
Возможно повреждение кровли зданий, ЛЭП, повал деревьев, ухудшение дорожных условий, затруднения в работе транспорта.
Рекомендовано прекратить все строительные работы, проверить готовность источников аварийного питания, без необходимости не выходить из дома. Аварийные, спасательные, диспетчерские службы переведены в режим повышенной готовности.
В случае возникновения ЧС - звонить по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.
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