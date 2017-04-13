Мокрый снег и дождь пройдут в выходные над всеми районами Свердловской области
13 апреля 2017, 08:30Здоровье и экология
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В Свердловской области в выходные ожидаются неприятные осадки – мокрый снег и дождь. Об этом проинформировали уральцев в Уралгидромете.
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Причиной погодного ухудшения станет западный циклон, приближающийся к нашему региону. Так, во всей районах Свердловской области будет пасмурно и дождливо, а на севере и вовсе обещают снег. Температура воздуха заметно снизится.
Синоптики уверены, что такая погода продержится до середины следующей недели. Затем последуют плюсовые температуры, передает АиФ.
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