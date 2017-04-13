Территория памятника-паровоза около железнодорожного вокзала приведена в порядок волонтёрами СвЖД после жалоб жителей Нижнего Тагила (ФОТО)

На большое количество мусора около достопримечательности обратили внимание многие тагильчане и те, кто приехал в город по своим делам. Один из неравнодушных граждан обратился в редакцию TagilCity.ru.

Вот такой пейзаж открывается всем, кто впервые прибыл в Нижний Тагил на общественном транспорте. Первое впечатление – всегда самое устойчивое. Изменить его потом очень сложно. Что о городе подумает турист, который вынужден переступать через кучи мусора, идя мимо городской достопримечательности от вокзала? -- обратился тагильчанин Владислав к журналисту TagilCity.ru.

Фотография от 9 апреля. Автор - Стафеев Владислав.

Вопрос о наведении порядка на территории у памятника журналисты TagilCity.ru адресовали городским властям. Чиновники ответили, что территория памятника не входит в зону ответственности администрации города.

В настоящее время подходит пора субботников, с сожалением нужно признать, что территория около памятника действительно содержится не так тщательно, как нам хотелось бы, но повлиять на это мы не можем. Прилегающая к памятнику территория находится в юрисдикции железной дороги отметили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила в начале текущей недели.

В течение нескольких дней после появления жалоб территория около памятника была приведена в порядок. Утром 13 апреля Комитет по делам молодежи Нижнетагильского региона Свердловской железной дороги организовал традиционный весенний субботник возле памятника-паровоза «Л-1635».

К сожалению, мы зачастую слышим от жителей нашего города, что территория вокруг паровоза не убирается, что никто за ней не следит. Всегда обидно слышать такие слова, поскольку мы по нескольку раз в год выходим прибирать именно сюда, но многие тагильчане и гости нашего города не научены элементарным правилам поведения, не ценят чужой труд. Проходя мимо памятника, люди бросают различный, порой даже опасный, мусор. На склоне к трамвайным путям устраивают общественный туалет. Сегодня мы сделали очередное доброе дело. Хорошо, что нас, наконец, услышали арендаторы расположенных здесь магазинов и вышли нам помогать. Надеемся, что теперь они будут следить за тем, чтобы их покупатели не мусорили рассказала журналистам TagilCity.ru лидер нижнетагильской молодежной организации железнодорожников Ксения Васенина.

Напомним, 21 апреля в Нижнем Тагиле состоится общегородской субботник в рамках акции – Дни защиты окружающей среды.