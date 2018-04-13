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Новости Нижнего Тагила

Частная клиника в Екатеринбурге подделывала документы для зачисления детей в детсад

13 апреля 2018, 22:35Добавить новость
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В один из детских садов Екатеринбурга был зачислен ребёнок, медицинская карта которого показалась персоналу подозрительной. После проверки оказалось, что документы о прохождении медицинской комиссии были поддельными. Выдачей справок занималась одна из частных клиник города.

6 февраля 2018 года в ясельную группу детского сада Екатеринбурга был зачислен ребёнок.

Через месяц при проверке документов о прохождении медицинского обследования педиатр посчитала их подозрительными и сообщила об этом руководству дошкольного учреждения. Директор детского сада обратился в клинику, чья печать стояла на медицинской справке, но оказалось, что ребёнок не проходил в этом медучреждении комиссии.


В ходе проверки правоохранительные органы установили, что отец ребёнка купил медицинскую карту в одной из частных клиник города. После проведения надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры обнаружили, что в клинике на ул. Бардина имеется около 40 печатей с наименованием других медицинских клиник и юридических лиц, которые использовались для подделки документов.

По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении частной клиники за подделку и сбыт официального документа. Также под следствием находится мать ребёнка, которую обвинили в использовании поддельного документа, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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