Частная клиника в Екатеринбурге подделывала документы для зачисления детей в детсад

6 февраля 2018 года в ясельную группу детского сада Екатеринбурга был зачислен ребёнок.



Через месяц при проверке документов о прохождении медицинского обследования педиатр посчитала их подозрительными и сообщила об этом руководству дошкольного учреждения. Директор детского сада обратился в клинику, чья печать стояла на медицинской справке, но оказалось, что ребёнок не проходил в этом медучреждении комиссии.



В ходе проверки правоохранительные органы установили, что отец ребёнка купил медицинскую карту в одной из частных клиник города. После проведения надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры обнаружили, что в клинике на ул. Бардина имеется около 40 печатей с наименованием других медицинских клиник и юридических лиц, которые использовались для подделки документов.



По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении частной клиники за подделку и сбыт официального документа. Также под следствием находится мать ребёнка, которую обвинили в использовании поддельного документа, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.