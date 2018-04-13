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Новости Нижнего Тагила

Европейская неделя иммунизации пройдёт в Нижнем Тагиле

13 апреля 2018, 08:30Добавить новость
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В Нижнем Тагиле готовятся к проведению акции, посвященной всеобщей вакцинации. Мероприятие называется «Европейская неделя иммунизации».

Процедурные кабинеты во всех городских поликлиниках работают с 10 до 19 часов. Ежегодно взрослые и дети получают порядка 200 тысяч прививок от самых разнообразных заболеваний.

Сотрудники Роспотребнадзора и тагильские врачи намерены в рамках акции рассказать о том, как важно ставить прививки. Главный акцент, по словам специалистов, делается на том, что прививки – дело каждого, однако в то же время - это обязанность человека, передает «Тагильский рабочий».

В последнее десятилетие в Нижнем Тагиле не было зафиксировано ни одного осложнения после вакцинации. За этот период от гепатита В было привито порядка двухсот тысяч тагильчан, а от краснухи – около восьмидесяти тысяч горожан. От гриппа привились полтора миллиона тагильчан. Благодаря прививкам от столбняка в городе не было зафиксировано ни одного случая столбняка.

 
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