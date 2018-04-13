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Новости Нижнего Тагила

Пенсионерка и школьник пострадали от укусов клещей в Нижнем Тагиле и пригороде

13 апреля 2018, 14:35Добавить новость
Нижний Тагил,укус,клещи,ребенок,пенсионерка,горноуральский,медики

Первые укусы клещей зарегистрированы в Нижнем Тагиле и пригороде. Всего по Свердловской области насчитывается уже более 10 укушенных.

Первый случай укуса клеща, зарегистрированный в пригороде Нижнего Тагила, произошел в поселке Горноуральский. Пострадавшим оказался ребенок.

Первый укус на территории города зарегистрирован 8 апреля. Пострадала пенсионерка. Женщина своевременно обратилась к медикам и сообщила, что привита от энцефалита. Лабораторные исследования клеща показали, что он не инфицирован.

Эпидемиологи сообщают, что уже сейчас активность клещей довольно высока. Это связано с резким потеплением и началом садоводческого периода. Предполагается, что число укушенных клещами тагильчан может резко возрасти в предстоящие выходные из-за выездов на природу.

Также сообщается, что непривитыми остаются около 120 тысяч жителей Нижнего Тагила, и они попадают в потенциальную зону риска заболеть опасными заболеваниями от укуса клеща, пишет «Тагильский рабочий».

 

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