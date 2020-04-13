Больница Нижнего Тагила закупит аппараты ИВЛ на девять миллионов рублей
Сегодня, 13:43Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Городская больница № 4 в Нижнем Тагиле объявила о закупке шести аппаратов искусственной вентиляции легких. Начальная цена контракта — 9,2 миллиона рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Согласно условиям, участниками электронного аукциона могут быть только субъекты малого и среднего бизнеса.
Поставщик должен будет предоставить больнице шесть аппаратов ИВЛ для взрослых с возможностью работы как от сети, так и от встроенного аккумулятора, с цветным сенсорным дисплеем. Также аппарат должен быть с индикаторами данных о режиме вентиляции, дыхательной активности пациента, уровня заряда аккумулятора и часами, иметь возможность переносить данные на внешний носитель.
Кроме того, приборы должны обладать несколькими режимами вентиляции, модулем мониторинга газовой смеси с анализом углекислого газа, пневматическим небулайзером и увлажнителем дыхательной смеси.
Срок поставки аппаратов ИВЛ — 90 дней со момента заключения договора.
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