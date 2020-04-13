Больница Нижнего Тагила закупит аппараты ИВЛ на девять миллионов рублей

Поставщик должен будет предоставить больнице шесть аппаратов ИВЛ для взрослых с возможностью работы как от сети, так и от встроенного аккумулятора, с цветным сенсорным дисплеем. Также аппарат должен быть с индикаторами данных о режиме вентиляции, дыхательной активности пациента, уровня заряда аккумулятора и часами, иметь возможность переносить данные на внешний носитель.