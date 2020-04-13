Дмитрий Козловских: «Среди 15 заболевших коронавирусом в Беларуси нет тагильчан»
По сообщению главного санврача врача по Свердловской области Дмитрия Козловских, 15 рабочих с ранее подтвердившимся диагнозом коронавируса и госпитализированных в Белоруссии, не являются жителями Нижнего Тагила, пишет «Накануне.RU».
В ряде информационных агентств прошла информация. По тем данным, которые я буквально только что получил от специалистов правоохранительных органов, среди 15 заболевших, граждан из Нижнего Тагила нет. Там были граждане из других регионов нашей страны,сообщил Дмитрий Козловских.
Напомним, министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник ранее сообщил, что к ним на строительство АЭС из Нижнего Тагила приехали 15 человек, у которых предварительно подтвердили коронавирус. Позже в СМИ сообщалось, что диагноз не подтвердился.
За последние сутки в Свердловской области зафиксировано семь новых случаев заболевания, всего в регионе 85 заболевших, 37 человек выздоровели. Отметим, что к настоящему времени в Свердловской области проведено более 38 тысяч тестов на выявление инфекции коронавируса.