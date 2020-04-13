Дмитрий Козловских: «Среди 15 заболевших коронавирусом в Беларуси нет тагильчан»

В ряде информационных агентств прошла информация. По тем данным, которые я буквально только что получил от специалистов правоохранительных органов, среди 15 заболевших, граждан из Нижнего Тагила нет. Там были граждане из других регионов нашей страны,сообщил Дмитрий Козловских.

Напомним, министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник ранее сообщил, что к ним на строительство АЭС из Нижнего Тагила приехали 15 человек, у которых предварительно подтвердили коронавирус. Позже в СМИ сообщалось, что диагноз не подтвердился.