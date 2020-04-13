Медиков Свердловской области отправят в командировки из-за коронавируса
Сегодня, 16:55Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
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Министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым подписан указ о выезде, в случае необходимости, специалистов в другие больницы для оказания помощи в связи с пандемией коронавируса.
Сюжеты: Коронавирус
Соответствующее указание дано всем руководителям медицинских организаций Свердловской области. Помимо этого, в указе перечислены медучреждения, подлежащие переоборудованию для приема больных коронавирусом.
Дается указание о том, что до 14 апреля больницами должно быть составлено и утверждено новое временное штатное расписание для дальнейшей работы, обязанности медработников необходимо перераспределить на основании дополнительных соглашений к трудовым договорам.
Исполнение приказа будет контролироваться лично заместителем Министра здравоохранения Свердловской области Екатериной Есиной.
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