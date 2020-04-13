Медиков Свердловской области отправят в командировки из-за коронавируса

Соответствующее указание дано всем руководителям медицинских организаций Свердловской области. Помимо этого, в указе перечислены медучреждения, подлежащие переоборудованию для приема больных коронавирусом.

Дается указание о том, что до 14 апреля больницами должно быть составлено и утверждено новое временное штатное расписание для дальнейшей работы, обязанности медработников необходимо перераспределить на основании дополнительных соглашений к трудовым договорам.