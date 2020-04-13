Свердловский губернатор рассказал о получении инсулина диабетиками во время пандемии
Сегодня, 10:25Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в соцсети рассказал, как диабетики могут получить инсулин во время режима строгой изоляции.
Сюжеты: Коронавирус
Глава региона рассказал, что свердловчанам, больным диабетом, не нужно рисковать здоровьем и ходить в поликлинику за рецептом. Можно позвонить в медучреждение, там подготовят рецепт и направят его в аптеку. Лекарство можно получить самостоятельно, либо его выкупят и принесут волонтеры.
Кроме того, Куйвашев напомнил, что прием пациентов с диабетом должен быть обеспечен в медучреждениях региона. Напомним, из-за коронавируса приостановлены медосмотры здоровых людей.
Напомним, режим полной самоизоляции в регионе действует до 20 апреля, согласно указу губернатора. Для малых городов введены послабления, в частности, откроются детсады, парикмахерские, магазины непродовольственных товаров.
Карта распространения коронавируса в России
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей