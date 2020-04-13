Свердловский губернатор рассказал о получении инсулина диабетиками во время пандемии

Глава региона рассказал, что свердловчанам, больным диабетом, не нужно рисковать здоровьем и ходить в поликлинику за рецептом. Можно позвонить в медучреждение, там подготовят рецепт и направят его в аптеку. Лекарство можно получить самостоятельно, либо его выкупят и принесут волонтеры.