В Нижнем Тагиле новых случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано
Сегодня, 13:41Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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По данным на 13 апреля в Нижнем Тагиле не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Как сообщил оперативный штаб Свердловской области, за минувшие сутки в регионе подтверждены семь новых случаев. Речь идет о жителях Екатеринбурга и Верхней Пышмы. В Нижнем Тагиле — пять случаев коронавируса, все они подтверждены на прошлой неделе. В Свердловской области число заразившихся достигло 85 человек, 37 из них выздоровели.
В России количество заболевших превысило 18 тысяч человек, прирост за минувшие сутки составил более двух тысяч.
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