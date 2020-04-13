В Нижнем Тагиле новых случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано

Как сообщил оперативный штаб Свердловской области, за минувшие сутки в регионе подтверждены семь новых случаев. Речь идет о жителях Екатеринбурга и Верхней Пышмы. В Нижнем Тагиле — пять случаев коронавируса, все они подтверждены на прошлой неделе. В Свердловской области число заразившихся достигло 85 человек, 37 из них выздоровели.