В Нижнем Тагиле прошла первая гроза

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
13 апреля в Нижнем Тагиле прошел дождь с грозой. Как отмечают горожане, это первая гроза в этом году.
Сюжеты: Нижний Тагил
Дождь начался примерно в 16.30, а затем горожане услышали раскаты грома, отметив, что обычно первую грозу в Нижнем Тагиле можно наблюдать в мае.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня днем воздух прогрелся до +11 градусов, в ночные часы синоптики обещают до -2 градусов. Ветер — до пяти метров в секунду.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей