В Нижнем Тагиле выделено более двух миллиардов рублей на очищение воздуха

Министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным было проведено видеосовещание с главами регионов по вопросу очищения воздуха в регионах. В совещании принял участие Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Основная цель нацпроекта — улучшение экологической ситуации в городах регионов с повышенной экологической нагрузкой, в том числе, Нижнем Тагиле. К 2024 году планируется снизить уровень загрязнения воздуха на 20%. В прошлом году было принято решение об установке третьей автоматической станции контроля за загрязнением воздуха, и был согласован участок для ее размещения. На это мероприятие из бюджета региона будет выделено порядка 10 миллионов рублей.

По данным департамента информполитики Свердловской области, крупнейшие нижнетагильские предприятия, такие как "Уралвагонзавод", ЕВРАЗ "НТМК", Высокогорский ГОК примут участие в реализации проекта, инвестировав в модернизацию производств, загрязняющих воздух, около четырех миллиардов рублей. В прошлом году на это было выделено около 327 миллионов рублей.