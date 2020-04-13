В России разработали препарат для лечения коронавирусной инфекции

Ранее это лекарство проходило тестирование в других странах, но у России получилось создать его аналог. Известно, что компания уже выпустила первую партию препарата для проведения клинических испытаний.

Министр отметил, что в течение короткого времени будет проведена оценка доклинических исследований.

Планируется, что лекарство от коронавируса начнут тестировать в течение 10-12 дней, чтобы снизить расходы на терапию заболевания.

На сегодняшний день коронавирусом в России заражено более 18,3 человек, выздоровело более 1,4 тысячи человек, 148 пациентов скончались.