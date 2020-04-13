В России разработали препарат для лечения коронавирусной инфекции
Сегодня, 21:30Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что одной из российских компаний удалось разработать лекарственный препарат, способный вылечить коронавирус, сообщает пресс-служба Кремля.
Сюжеты: Коронавирус
Ранее это лекарство проходило тестирование в других странах, но у России получилось создать его аналог. Известно, что компания уже выпустила первую партию препарата для проведения клинических испытаний.
Министр отметил, что в течение короткого времени будет проведена оценка доклинических исследований.
Планируется, что лекарство от коронавируса начнут тестировать в течение 10-12 дней, чтобы снизить расходы на терапию заболевания.
На сегодняшний день коронавирусом в России заражено более 18,3 человек, выздоровело более 1,4 тысячи человек, 148 пациентов скончались.
Карта распространения коронавируса в России
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