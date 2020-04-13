В России за сутки зафиксировано 2 558 новых случаев заболевания коронавирусом
Сегодня, 13:27Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Количество заболевших коронавирусом в России за сутки увеличилось на 2 558 человек, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Таким образом, по данным на 13 апреля, в стране подтверждено 18 328 случаев коронавируса. Из них 1 470 заболевших выздоровели, число летальных случаев увеличилось до 148 человек. Под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию находятся 141 тысяча человек.
Напомним, в Свердловской области за сутки подтвердили семь новых случаев заболевания, всего в регионе заболели 85 человек, 37 пациентов поправились и выписаны из медучреждений.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей