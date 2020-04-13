В России за сутки зафиксировано 2 558 новых случаев заболевания коронавирусом

Таким образом, по данным на 13 апреля, в стране подтверждено 18 328 случаев коронавируса. Из них 1 470 заболевших выздоровели, число летальных случаев увеличилось до 148 человек. Под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию находятся 141 тысяча человек.