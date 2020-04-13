В Смоленской области закрыли город из-за подозрения на коронавирус у 86 пенсионеров

С 12 по 30 апреля в город могут въехать только жители. Коронавирус предварительно подтвержден у 86 человек из интерната. Медработники самоизолировались дома. Пенсионеры изолированы внутри учреждения. Всего на коронавирус были протестированы 306 человек, пребывающих в доме престарелых или контактировавших с ними.