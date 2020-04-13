В Смоленской области закрыли город из-за подозрения на коронавирус у 86 пенсионеров
Сегодня, 10:59Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Смоленскую Вязьму до 30 апреля закрыли для граждан, не проживающих там, из-за подозрения на коронавирус у 86 медиков и пенсионеров интерната, об этом сообщила вице-губернатор региона Полина Хомайко.
Сюжеты: Коронавирус
С 12 по 30 апреля в город могут въехать только жители. Коронавирус предварительно подтвержден у 86 человек из интерната. Медработники самоизолировались дома. Пенсионеры изолированы внутри учреждения. Всего на коронавирус были протестированы 306 человек, пребывающих в доме престарелых или контактировавших с ними.
Вяземская больница готовится к приему пациентов, там развернуты дополнительные койки. Пока в Смоленской области официально подтверждено 17 случаев коронавируса.
Карта распространения коронавируса в России
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