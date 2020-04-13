В Свердловской области подтверждены семь новых случаев коронавируса
Сегодня, 13:02Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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За минувшие сутки, по данным оперативного штаба, в Свердловской области подтверждены семь новых случаев заболевания коронавирусом.
Сюжеты: Коронавирус
Таким образом, число подтвержденных случаев заболевания в регионе достигло 85. Из них 37 человек вылечились и выписаны из медучреждений.
Новые случае коронавируса зафиксированы в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Специалисты Роспотребнадзора устанавливают круг граждан, контактировавших с заболевшими.
Карта распространения коронавируса в России
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