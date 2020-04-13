В Верхней Пышме рота ГИБДД находится на карантине из-за подозрения на коронавирус

Вначале заболевание заподозрили у супруги инспектора, которая работает медиком, а потом и у него самого.

В результате 53 сотрудника ГИБДД отправлены на карантин и находятся дома, а патрулирование улиц города поручено специальной роте из Екатеринбурга, в обязанности которой обычно входит сопровождение кортежей первых лиц.