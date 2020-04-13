В Верхней Пышме рота ГИБДД находится на карантине из-за подозрения на коронавирус
Сегодня, 18:46Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
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В Верхней Пышме инспектор ГИБДД госпитализирован в больницу с подозрением на коронавирус, все его коллеги сдают тесты на выявление инфекции, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на правоохранительные органы.
Сюжеты: Пригород
Вначале заболевание заподозрили у супруги инспектора, которая работает медиком, а потом и у него самого.
В результате 53 сотрудника ГИБДД отправлены на карантин и находятся дома, а патрулирование улиц города поручено специальной роте из Екатеринбурга, в обязанности которой обычно входит сопровождение кортежей первых лиц.
Всего за последние сутки по Свердловской области зарегистрировано семь новых случаев заражения, и один из последних заболевших — житель Верхней Пышмы.
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