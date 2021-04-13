Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 13 апреля

Замеры проводились в районе железнодорожного вокзала при температуре воздуха +18 градусов и северо-восточном ветре со скоростью два метра в секунду.
Газоанализатор не показал наличие в воздухе диоксида азота, диоксида серы, сероводорода формальдегида и синильной кислоты. Все показания остались нулевыми.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.