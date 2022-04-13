Сероводород, формальдегид и озон были превышены в один день в Нижнем Тагиле

По данным УГМС в Нижнем Тагиле выявили превышения по трем веществам. Это сероводород, формальдегид и озон.
Так, 11 апреля в Нижнем Тагиле уровень загрязнения в городе был низкий и определялся максимальной концентрацией озона на ПНЗ № 4 11.04.2022 в 16:20, равной 1,2 ПДК. Превышения сероводорода были замечены в 16.20; озона в 15.20 и 19.20, а также с 21:40 по 22:20.
Напомним, в прошлом месяце, по данным УГМС, было 20 дней из 31-го с превышениями нормы загрязнений в воздухе. Наиболее часто фиксировались выбросы сероводорода, при чем в разных районах города — на Вагонке, Сухоложском поселке, Красном Камне, Тагилстрое, а также в центре города.