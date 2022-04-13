Сероводород, формальдегид и озон были превышены в один день в Нижнем Тагиле

Так, 11 апреля в Нижнем Тагиле уровень загрязнения в городе был низкий и определялся максимальной концентрацией озона на ПНЗ № 4 11.04.2022 в 16:20, равной 1,2 ПДК. Превышения сероводорода были замечены в 16.20; озона в 15.20 и 19.20, а также с 21:40 по 22:20.