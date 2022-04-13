Пока в Екатеринбурге наблюдается смог, специалисты Роспотребнадзора советуют жителям меньше находиться на улицах, носить маски, не открывать окна и делать влажную уборку.

Жителей Екатеринбурга просят придерживаться рекомендаций врачей в период смога, который предположительно продлится до вечера 16 апреля. Необычные погодные условия наблюдаются в городе с 12 апреля. Это связано с наступлением тепла и отсутствием ветра. Многие местные жители жалуются на запах гари. Известно, что Роспотребнадзор держит на постоянном контроле качество воздуха. Например, сегодня, 13 апреля, специалисты ведомства организовали проведение лабораторных исследований воздуха. Также специалисты дали местным жителям ряд советов. Они не рекомендуют долго находиться на воздухе, особенно по утрам. Также эксперты советуют не открывать окна в домах, вместо контактных линз использовать очки, больше пить, промывать нос, горло и глаза. Также можно чаще делать уборку, а на улицу выходить в масках. Если возникают симптомы острого заболевания нужно обращаться к докторам.

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