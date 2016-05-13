С 15 мая в посёлке Сокол на 4 месяца будет отключена горячая вода: в Администрации Нижнего Тагила объяснили необходимость такой меры

Где-то из-за гидроиспытаний воды не будет в течение одного рабочего дня, а там, где необходим ремонт котельного оборудования, воды не будет от нескольких дней до нескольких недель.

Отдельная ситуация в посёлке Сокол (с. Покровское-1).

В связи с планируемыми НТ МУП «НТТС» в период с 15 мая 2016 г. по 15 сентября 2016 г. работами по демонтажу старой кирпичной дымовой трубы и монтажу новой дымовой трубы котельной «Сокол» Пригородный район с. Покровское-1 подача горячего водоснабжения будет прекращена сообщает Администрация Нижнего Тагила.

В ответ на запрос TagilCity.ru в Администрации рассказали о причинах столь длительного прекращения горячего водоснабжения посёлка:

Необходимость в демонтаже старой кирпичной дымовой трубы обусловлена невозможностью дальнейшей ее безопасной эксплуатации. В настоящее время НТ МУП «НТТС» разработана проектная документация по демонтажу старой трубы и монтажу новой, проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации. Работы по демонтажу кирпичной дымовой трубы, а также подготовительные и строительно-монтажные работы новой металлической трубы занимают продолжительное время - не менее 10-12 недель, при наличии благоприятных погодных условий. В случае завершения всех необходимых работ до 15.09.2016 года дата подачи горячей воды населению подлежит корректировке.

Таким образом, возвращение горячей воды в дома жителей Сокола возможно и до начала отопительного сезона 2016-2017 годов.