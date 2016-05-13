Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
С 15 мая в посёлке Сокол на 4 месяца будет отключена горячая вода: в Администрации Нижнего Тагила объяснили необходимость такой меры
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

С 15 мая в посёлке Сокол на 4 месяца будет отключена горячая вода: в Администрации Нижнего Тагила объяснили необходимость такой меры

13 мая 2016, 11:15Здоровье и экологияПавел Щербина
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»