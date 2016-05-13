В Нижнем Тагиле с 14 по 16 мая ожидаются заморозки
13 мая 2016, 09:40Здоровье и экологияПавел Щербина
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Значительное похолодание воздуха ожидается в большинстве районов Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
О возможных заморозках до -4 градусов предупреждает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Такое похолодание несёт не только опасность простуд, но также может стать причиной гололёда на дорогах, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации города Нижний Тагил (далее – ЕДДС).
ЕДДС напоминает жителям города о том, что при возникновений чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с заморозками, необходимо незамедлительно сообщать о них экстренным службам.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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