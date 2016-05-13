В Нижнем Тагиле с 14 по 16 мая ожидаются заморозки

О возможных заморозках до -4 градусов предупреждает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Такое похолодание несёт не только опасность простуд, но также может стать причиной гололёда на дорогах, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации города Нижний Тагил (далее – ЕДДС).

ЕДДС напоминает жителям города о том, что при возникновений чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с заморозками, необходимо незамедлительно сообщать о них экстренным службам.